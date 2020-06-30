В Киеве станции метрополитена «Житомирская», «Харьковская» и «Арсенальная» закрыты на вход и выход после анонимного звонка о минировании, сообщает пресс-служба подземки.

«Станции «Житомирская», «Харьковская» и «Арсенальная» закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании», – говорится в сообщении

Также отмечается, что информация об открытии станций будет опубликовано сразу после завершения проверки.