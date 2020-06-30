Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №6 сообщено о подозрении мужчине, который мошенническим путем пытался завладеть 25 тыс. долларов США за содействие в назначении на руководящую должность в Национальный банк Украины (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины), сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Согласно материалам следствия, указанное лицо, действуя якобы в интересах руководства Национального банка Украины, требовало указанные средства от кандидата на должность начальника управления Нацбанка за положительное решение вопроса о его назначении.

По результатам спецоперации правоохранители задержали злоумышленника «на горячем» во время получения первой части оговоренной суммы в размере 15 тыс. долларов США. Задержанным оказался 44-летний житель столицы, директор частного общества.

Сейчас продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств уголовного преступления и лиц, причастных к его совершению.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет следственный отдел Печерского управления полиции ГУ Нацполиции в г. Киеве, оперативное сопровождение - Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины.