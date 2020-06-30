также в разделеСтолица
Взрывчатку на станциях столичного метро не нашли 8
В Киеве из-за сообщения о минировании закрыли три станции метро 34
Льготники смогут пользоваться транспортом в Киеве по проездным старого образца 23
Аэропорт «Киев» увольняет половину сотрудников 53
Киев готов отложить запуск единого е-билета 31
В Киеве коронавирус за сутки подтвердили у 57 человек 15
НСК «Олимпийский» открыли для посетителей 18
За сутки в Киеве – 69 новых случаев коронавируса 24
В Киеве за сутки – 142 новых случая COVID-19 29
Кличко: Взрыв в доме на Позняках произошел из-за человеческой халатности 22
Киевский следователь «потерял» 1,2 миллиона, изъятых при обыске 16
В Киеве после капремонта открыли парк «Совки», Тищенко тоже попиарился 34
В Киеве все больше детей болеют коронавирусом 37
Тищенко объяснил, почему привез лимоны пострадавшим при взрыве дома на Позняках 29
Кличко: Мы все ближе к возвращению строгих ограничений 33
Вспышку коронавируса зафиксировали на троещинском рынке 29
В Киеве за сутки – 115 новых случаев COVID-19 13
Пожар в торговом павильоне в Киеве унес жизнь женщины 30

Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №6 сообщено о подозрении мужчине, который мошенническим путем пытался завладеть 25 тыс. долларов США за содействие в назначении на руководящую должность в Национальный банк Украины (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины), сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Согласно материалам следствия, указанное лицо, действуя якобы в интересах руководства Национального банка Украины, требовало указанные средства от кандидата на должность начальника управления Нацбанка за положительное решение вопроса о его назначении.

По результатам спецоперации правоохранители задержали злоумышленника «на горячем» во время получения первой части оговоренной суммы в размере 15 тыс. долларов США. Задержанным оказался 44-летний житель столицы, директор частного общества.

Сейчас продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств уголовного преступления и лиц, причастных к его совершению.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет следственный отдел Печерского управления полиции ГУ Нацполиции в г. Киеве, оперативное сопровождение - Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1676 грн.
11
Теги