также в разделеОбщество
ЕС открыл границы для ряда стран, Украины в списке нет 6
Малюська рассказал, куда пошли деньги за платные камеры в СИЗО 10
Украинские пограничники пропустили в Польшу мужчину, разыскиваемого Интерполом 21
СБУ разоблачила пограничников на продаже информации из баз данных 29
В Украину прибыл самолет из Италии с помощью в борьбе с паводком 15
«Шкарлет — чорт»: Под ОП протестуют против и.о. главы МОН 21
Пропуск на линии разграничения на Донбассе осуществляет только один КПВВ 74
Боевики «ДНР» в третий раз задержали сбежавшего из плена Синченко 480
Атака на Николаевский глиноземный завод: как экорейдер Куфтырев стал пешкой в игре Левочкина 43
Шмыгаль объяснил, почему Украина не возвращается к жесткому карантину 42
ГБР взялось на «черных лесорубов» в западных областях 25
Журналист: Марченко создавала бешеные рейтинги телепроектам, но была вынуждена уйти по политическим причинам 36
Страны ЕС направили Украине помощь в связи с паводками 19
Большинство украинцев – против сотрудничества с МВФ 17
Большинство украинцев считают, что заболевания коронавирусом будет расти 15
Черновицкая область ослабляет карантин 9
В украинской армии - 180 больных COVID-19 19
На Львовщине ливни подтопили четыре санатория 24

Следователи  Государственного бюро расследований сообщили о подозрении голове одного из государственных агентств Украины в незаконном обращении с радиоактивными материалами (ч. 3 ст. 265 Уголовного кодекса Украины). Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

Досудебным расследованием установлено, что 23 августа 2019 чиновник, без необходимой лицензии Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, реализовал более 510 тыс. килограмм радиоактивно загрязненного металлолома на сумму 516 тыс. грн.

Согласно заключению экспертизы, исследуемые объекты являются радиоактивными материалами, рыночная стоимость которых составляет более 3 миллионов 269 тыс. гривен. В результате чего государству нанесен материальный ущерб в сумме свыше 2 миллионов 753 тысяч гривен.

Кроме этого, при заключении соглашения о продаже металлолома у сторон отсутствовали лицензии Государственной инспекции ядерного регулирования Украины и санитарные паспорта на осуществление вида деятельности, связанного с торговлей радиоактивными материалами в виде радиоактивно загрязненного металлолома.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Киевской области. Оперативное сопровождение - Департамент обеспечения деятельности, связанной с опасными материалами и Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги