Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении голове одного из государственных агентств Украины в незаконном обращении с радиоактивными материалами (ч. 3 ст. 265 Уголовного кодекса Украины). Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

Досудебным расследованием установлено, что 23 августа 2019 чиновник, без необходимой лицензии Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, реализовал более 510 тыс. килограмм радиоактивно загрязненного металлолома на сумму 516 тыс. грн.

Согласно заключению экспертизы, исследуемые объекты являются радиоактивными материалами, рыночная стоимость которых составляет более 3 миллионов 269 тыс. гривен. В результате чего государству нанесен материальный ущерб в сумме свыше 2 миллионов 753 тысяч гривен.

Кроме этого, при заключении соглашения о продаже металлолома у сторон отсутствовали лицензии Государственной инспекции ядерного регулирования Украины и санитарные паспорта на осуществление вида деятельности, связанного с торговлей радиоактивными материалами в виде радиоактивно загрязненного металлолома.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Киевской области. Оперативное сопровождение - Департамент обеспечения деятельности, связанной с опасными материалами и Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.