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Каждый люстрированный чиновник, которого суд восстановил в должности, стоит государственному бюджету более полумиллиона гривен, заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на странице Минюста в Facebook.

«Европейский суд по правам человека признал, что украинская люстрация нарушает европейскую конвенцию. Каждый люстрированный украинский чиновник, которого восстанавливает в должности суд, стоит нам – государственному бюджету и налогоплательщикам – более полумиллиона гривен», - заявил Малюська.

По его словам, закон о люстрации нужно срочно менять.

«Потому что если это не произойдет, то мы останемся и без люстрации, и без миллионов, а то и миллиардов бюджетных средств», - предупредил он.

Малюська отметил, что новая люстрация должна охватить только топ-чиновников, а остальные чиновники должны быть люстрированы или нет на основании индивидуальной оценки того, что они делали.

Напомним, Конституционный суд Украины возобновил устное слушание по делу о законе о люстрации, чтобы исследовать практику ЕСПЧ, а также позицию президента и Верховной Рады.

Ранее Малюська заявил, что Министерство юстиции не будет ждать решения Конституционного суда по делу о конституционности закона об очищении власти, чтобы внести в него изменения.
ForUm

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