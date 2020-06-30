также в разделеОбщество
Пропуск на линии разграничения на Донбассе осуществляет только один КПВВ 10
Боевики «ДНР» в третий раз задержали сбежавшего из плена Синченко 43
Атака на Николаевский глиноземный завод: как экорейдер Куфтырев стал пешкой в игре Левочкина 13
Шмыгаль объяснил, почему Украина не возвращается к жесткому карантину 27
Журналист: Марченко создавала бешеные рейтинги телепроектам, но была вынуждена уйти по политическим причинам 29
Страны ЕС направили Украине помощь в связи с паводками 16
Большинство украинцев – против сотрудничества с МВФ 17
Большинство украинцев считают, что заболевания коронавирусом будет расти 15
Черновицкая область ослабляет карантин 9
В украинской армии - 180 больных COVID-19 19
На Львовщине ливни подтопили четыре санатория 24
Двое украинских военных получили ранения на Донбассе 11
На нескольких пляжах Одессы вода не соответствует нормам 18
Прогноз погоды на июль 64
К ослаблению карантина не готовы Киев и еще 12 областей 70
Кто может не проходить самоизоляцию по приезду в Украину 158
Украина и Венгрия вновь открыли четыре пункта пропуска 23
Число пневмоний в Украине удвоилось за последний месяц 14

В суд направлено обвинительное заключение в отношении двух бывших должностных лиц одного из государственных лесохозяйственных предприятий Закарпатской области. Они обвиняются в служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины), сообщила пресс-служба Госбюро расследований.

Следствием установлено, что должностные лица ненадлежащим выполняли возложенные на них обязанности, чем допустили незаконную порубку более 400 деревьев породы бук на вверенной им территории. В результате чего государству нанесен ущерб на сумму более 3 миллионов гривен.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляла прокуратура Закарпатской области.  

Кроме того, в  суд направлено обвинительное заключение в отношении организованной преступной группы из 6 человек, которую организовал мастер леса одного из государственных лесохозяйственных предприятий Львовской области.

Следствием установлено, что организованная преступная группа, которую организовал чиновник одного из лесоохотничьих хозяйств, с февраля по март 2020 осуществляла незаконную вырубку деревьев породы дуб и в дальнейшем продавала ее физическим лицам-предпринимателям. Вследствие деятельности преступной группы государству причинен ущерб на сумму свыше 1,2 млн гривен.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги