В суд направлено обвинительное заключение в отношении двух бывших должностных лиц одного из государственных лесохозяйственных предприятий Закарпатской области. Они обвиняются в служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины), сообщила пресс-служба Госбюро расследований.

Следствием установлено, что должностные лица ненадлежащим выполняли возложенные на них обязанности, чем допустили незаконную порубку более 400 деревьев породы бук на вверенной им территории. В результате чего государству нанесен ущерб на сумму более 3 миллионов гривен.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляла прокуратура Закарпатской области.

Кроме того, в суд направлено обвинительное заключение в отношении организованной преступной группы из 6 человек, которую организовал мастер леса одного из государственных лесохозяйственных предприятий Львовской области.

Следствием установлено, что организованная преступная группа, которую организовал чиновник одного из лесоохотничьих хозяйств, с февраля по март 2020 осуществляла незаконную вырубку деревьев породы дуб и в дальнейшем продавала ее физическим лицам-предпринимателям. Вследствие деятельности преступной группы государству причинен ущерб на сумму свыше 1,2 млн гривен.