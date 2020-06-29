С 1 июля в Черновицкой области ослабляется карантин. Возобновляются внутриобластные перевозки, открываются рестораны и спортзалы.

Об этом сообщили в Черновицкой областной государственной администрации.

Решение об ослаблении карантина сегодня приняла областная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Регион признан Министерством здравоохранения как такой, что отвечает всем требованиям.

Так, с 1 июля возобновляются пассажирские перевозки при условии масочного режима. При этом количество граждан в транспорте не должно превышать количество сидячих мест. Также будут проверять температуру.

«Кроме того, будет разрешена работа спортзалов и ресторанов, при условии, что в помещении будут находиться не более 10 человек. С 1 июля откроются стадионы и спортивные площадки. Также позволят проведение индивидуальных и групповых тренировок (до 10 человек) на открытом воздухе», - говорится в сообщении ОГА.

Напомним, за минувшие сутки было зафиксировано 646 случаев коронавируса, больше всего больных обнаружили во Львовской, Ровенской и Волынской областях.