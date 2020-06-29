За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 646 человек, зафиксировано 18 летальных случаев, 93 пациента выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро понедельника, 29 июня.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 43 628 человек, из них 19 027 выздоровели, летальных исходов — 1147.

Из-за роста заболеваемости в течение последней недели правительство продлило карантин до 31 июля со смягчением с 22 мая. В то же время карантин будет адаптивным. Это значит, что отменять определенные ограничения будут только в тех регионах, где это позволяет делать эпидемическая ситуация. В отдельных регионах карантин могут ужесточить.

С 1 июня Украина перешла на третий этап смягчения карантина: открылись спортзалы, бассейны, а также возобновились межобластные и ж/д перевозки.

Напомним, Киев и 11 областей не готовы к ослаблению карантина.