также в разделеОбщество
На западе Украине остаются подтопленными 70 населенных пунктов 8
На сегодня объявлено штормовое предупреждение 7
В Минздраве назвали условия, при которых прекратится рост числа больных COVID-19 35
Киев и 11 областей не готовы к ослаблению карантина 144
Детские лагеря не откроют до 31 июля 11
Степанов: На пляже можно не носить маску, но при определенных условиях 13
Зеленский наградил Ирину Билык и Тину Кароль, а Потапу присвоил звание 27
ЕС окажет помощь в ликвидации последствий паводка на Западной Украине 24
В деле о продаже масок в Испанию проведено 8 обысков 21
За сутки в Украине подтверждено 917 новых случаев COVID-19 130
Дистанционное обучение в школах могут продлить 24
Степанов: С такими темпами заболевания COVID-19 мест в больницах скоро не будет 38
Сегодня Украина отмечает День Конституции 15
Украина попала в список стран с высокими темпами распространения COVID-19 123
Нидерланды представили новые доказательства сбития МН17 российской ракетой 60
Во Львове от коронавируса умерла руководитель лабораторного центра 36
США выделят $100 тысяч для ликвидации последствий наводнений на Западной Украине 20
Мартыненко заявил, что решение швейцарского суда еще не вступило в силу 20

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 646 человек, зафиксировано 18 летальных случаев, 93 пациента выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро понедельника, 29 июня.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 43 628 человек, из них 19 027 выздоровели, летальных исходов — 1147.

Из-за роста заболеваемости в течение последней недели правительство продлило карантин до 31 июля со смягчением с 22 мая. В то же время карантин будет адаптивным. Это значит, что отменять определенные ограничения будут только в тех регионах, где это позволяет делать эпидемическая ситуация. В отдельных регионах карантин могут ужесточить.

С 1 июня Украина перешла на третий этап смягчения карантина: открылись спортзалы, бассейны, а также возобновились межобластные и ж/д перевозки.

Напомним, Киев и 11 областей не готовы к ослаблению карантина.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1972 грн.
20
Теги