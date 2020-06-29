Прокуратура Ирана выдвинула обвинения президенту США Дональду Трампу в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани и выдала ордер на его арест.

Как сообщает Al Jazeera, Трамп и еще больше 30 человек обвиняются в убийстве и терроризме. Имена других подозреваемых, кроме Трампа, иранская прокуратура не назвала.

Иран обратился в Интерпол с просьбой объявить Трампа в международный розыск с «красной карточкой» и пообещал продолжить уголовное преследование, даже когда тот покинет должность президента США.

Издание отмечает, маловероятно, что Интерпол согласится объявить президента США в розыск.