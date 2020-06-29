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Министерство здравоохранения обнародовало обновленные эпидемиологические показатели по каждой области и Киеву по состоянию на 29 июня. Согласно им, к ослаблению карантина не готовы Киев и еще 12 областей.

Об этом говорится на сайте Минздрава.

В частности, сейчас Закарпатская область превышает норму по показателю загруженности коек (70,7% при допустимом значения не более 50%).

В то же время Киев, а также Киевская, Одесская и Киевская области лидируют по динамике роста заболеваемости коронавирусной болезни.

В Волынской, Ровенской, Ивано-Франковской, Харьковской и Львовской областях выше нормы является процент выявленных новых случаев. А в Донецкой, Луганской и Черниговской областях население недостаточно охвачено тестированием.

Таким образом, к следующему этапу ослабления карантина по эпидемиологическим показаниям Минздрава готовы Винницкая, Днепропетровская, Житомирская, Запорожская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Черкасская, Черновицкая и Николаевская области.

Карантин теперь будут усиливать в регионах, где:

загруженность коек в учреждениях здравоохранения составляет более 50%;

среднее количество ПЦР-исследований и ИФА-тестов более 24 на 100 тыс. населения в течение недели;

коэффициент выявления случаев коронавируса более 11%;

показатель динамики увеличения количества случаев COVID-19 более 10%.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 646 человек, зафиксировано 18 летальных случаев, 93 пациента выздоровели.
ForUm

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