Министерство здравоохранения обнародовало обновленные эпидемиологические показатели по каждой области и Киеву по состоянию на 29 июня. Согласно им, к ослаблению карантина не готовы Киев и еще 12 областей.
Об этом говорится на сайте Минздрава.
В частности, сейчас Закарпатская область превышает норму по показателю загруженности коек (70,7% при допустимом значения не более 50%).
В то же время Киев, а также Киевская, Одесская и Киевская области лидируют по динамике роста заболеваемости коронавирусной болезни.
В Волынской, Ровенской, Ивано-Франковской, Харьковской и Львовской областях выше нормы является процент выявленных новых случаев. А в Донецкой, Луганской и Черниговской областях население недостаточно охвачено тестированием.
Таким образом, к следующему этапу ослабления карантина по эпидемиологическим показаниям Минздрава готовы Винницкая, Днепропетровская, Житомирская, Запорожская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Черкасская, Черновицкая и Николаевская области.
Карантин теперь будут усиливать в регионах, где:
загруженность коек в учреждениях здравоохранения составляет более 50%;
среднее количество ПЦР-исследований и ИФА-тестов более 24 на 100 тыс. населения в течение недели;
коэффициент выявления случаев коронавируса более 11%;
показатель динамики увеличения количества случаев COVID-19 более 10%.
Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 646 человек, зафиксировано 18 летальных случаев, 93 пациента выздоровели.
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