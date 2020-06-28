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В Украине в случае соблюдения гражданами определенных противоэпидемических правил прекратится рост количества случаев COVID-19. Как передает УНИАН, об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на брифинге.

По его словам, в большинстве европейских стран граждане строго соблюдают противоэпидемические правила. «Выполнение этих правил не является тяжелым – они очень просты: ты заходишь в любое помещение, ресторан, в любое здание, в лифт и просто надеваешь маску. Если ты где-то на улице, куда-то идешь, и заходишь в супермаркет, ты, кроме маски, еще придерживаешься социальной дистанции в 1,5 метра, пользуешься антисептиками. Это нетрудно, но соблюдение этих правил снижает риск инфицирования коронавирусной болезнью и снижает его существенно», - заявил он.

Степанов также отметил, что в европейских странах достаточно строго контролируется соблюдение этих правил, как со стороны владельцев заведений, так и со стороны соответствующих контролирующих органов.

Он добавил, что Минздрав тоже обратился к контролирующим органам с просьбой установить более строгий контроль за соблюдением украинцами карантинных ограничений. «Для нас это очень важно. Если мы будем придерживаться этих нетрудных, очень простых правил, мы тоже увидим совсем другие цифры, и у нас не будет такого роста случаев коронавирусной болезни», - подчеркнул министр.
Напомним, по состоянию на утро 28 июня в Украине подтверждено 42982 случая COVID-19, из них 18 934 выздоровели, 1129 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 917 случаев.

 
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