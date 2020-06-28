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Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось на 69 человек. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Количество жителей столицы, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 69 человек. Четверо больных умерли. На сегодня в Киеве уже 4935 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сообщил Кличко.

Среди заболевших: 34 женщины в возрасте от 22 до 86 лет и шестилетняя девочка. А также 33 мужчин от 21 до 85 лет и мальчик, которому 14 лет. Заболели в том числе и двое медиков.

В больницы столицы госпитализировали 14 больных. Выздоровели за минувшие сутки 57 человек. Всего коронавирус преодолели 1547 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 16, в Деснянском и Оболонском - по 9 случаев. Внимательно относитесь к своему здоровью, придерживайтесь простых правил. Берегите себя», - отметил Кличко.

Напомним, по состоянию на утро 28 июня в Украине подтверждено 42982 случая COVID-19, из них 18 934 выздоровели, 1129 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 917 случаев.
ForUm

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