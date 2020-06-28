Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что если сейчас не начать стрго соблюдать карантинные меры, то за две недели в Украине сложится еще худшая ситуация с распространением коронавируса. Об этом он заявил в ходе селекторного совещания при участии президента Владимира Зеленского, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Министр сообщил, что за последний месяц ситуация в стране значительно ухудшилась: если на конец мая фиксировалось 300-400 лабораторно подтвержденных случаев заражения в сутки, то сейчас - 900-1000, втрое возросло количество тех, кого госпитализируют. Основная причина такого положения дел, по словам министра, - пренебрежение правилами карантина. В частности, перевозка людей в общественном транспорте сверх нормы, пренебрежение средствами индивидуальной защиты, несоблюдение социальной дистанции. Министр отметил, что Одесская область является ярким примером того, что легкомысленное отношение к правилам приводит к стремительному распространению коронавируса.

«В Одессе заработали клубы, звезды давали концерты, открыли все пляжи. Пошел слух, что на открытом воздухе никто не заболеет. Однако это неправда. Из-за всего это ситуация сильно ухудшилась. Если раньше Одесса имела один из лучших показателей по распространению коронавирусной инфекции, то сегодня количество заболевших в сутки значительно выше. Мы уверены, что такое может произойти во всех регионах, где нет коммуникации с людьми. Я собрал здесь не только правительство, но и все регионы, чтобы мы четко координировались и объясняли людям, какие угрозы сегодня несет пренебрежение правилами карантина. Потому, наконец, для всех нас должно быть важным одно - здоровье и жизнь украинцев», - отметил президент.

«Если сейчас не начать соблюдать контроль, то мы получим еще худший результат за две недели», - добавил министр здравоохранения и отметил, что с таким распространением болезни нужно говорить о готовности больниц не только второй, но и третьей волны.

Министр отметил, что система здравоохранения сейчас работает лучше, чем в начале распространения коронавируса, однако в любой стране возможности медицины ограничены в случае большого наплыва больных. Если в некоторых областях пока заполнены 40-60% коек, то с нынешней динамикой очень скоро мест не будет.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что за последние двое суток правоохранители проверили более 6200 заведений: почти 3500 предприятий торговли, 2000 общепита, 850 ночных клубов и развлекательных мест. Были составлены 355 административных протоколов, больше всего нарушений выявлено в Винницкой, Львовской, Одесской, Тернопольской областях и в Киеве.

Премьер-министр Денис Шмыгаль добавил, что показатель заболеваемости значительно вырос и составляет более 50 человек на 100 тыс. населения. Еще 10 дней назад он был меньше 40. В то же время летальность составляет 2,6%, что свидетельствует о высоком уровне лечения.

Глава правительства попросил мэров привлечь муниципальные патрули к работе с ведомствами, осуществляющими контроль, такими как, например, Госпродспотребслужба и другими для соблюдения санитарно-эпидемиологических требований; ограничить работу ночных клубов с 10 часов вечера, поставить на жесткий контроль муниципальный транспорт, а также улучшить информационную политику.

Напомним, по состоянию на утро 27 июня в Украине было подтверждено 42065 случаев COVID-19, из них 18701 выздоровел, 1110 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 948 новых случаев.