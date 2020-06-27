Украина попала в список стран с высокими темпами распространения COVID-19. Об этом сообщается в Telegram Министерства здравоохранения «Коронавирус_инфо».

Отмечается, что в этом списке также оказались Албания, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Армения, Северная Македония, Казахстан, Кыргызстан, Косово, Молдова и Швеция.

В Минздраве призвали украинцев соблюдать его рекомендации, следить за личной гигиеной и не забывать, что карантин до сих пор действует, поскольку число случаев заболевания может достичь критической отметки.



Напомним, по состоянию на утро 27 июня в Украине подтверждено 42065 случаев COVID-19, из них 18701 выздоровел, 1110 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 948 новых случаев.