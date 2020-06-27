Депутат Бундестага от правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Ульрих Эме признал, что ездил в аннексированный Крым на «выборы» президента России за деньги из Кремля. Об этом пишет Der Spiegel, сообщает hromadske.

Там отмечают, что сначала политик отрицал спонсирование поездки Государственной Думой России. Однако впоследствии Эме рассказал немецкой газете Freie Presse, что поездку оплатил российский парламент, а узнал он об этом «позже».

Как пишет Der Spiegel, депутат на аннексированном полуострове играл роль «наблюдателя на выборах» Путина в 2018 году, а затем говорил, что «был приятно удивлен», насколько «хорошо организовано голосование».

Также издание пишет, что такое финансирование немецкого парламентария Россией может завершиться для него проблемами, поскольку в соответствии с законодательством Германии, членам Бундестага запрещено получать «денежные вознаграждения», если за них они должны использовать свой мандат в интересах донора.

Кроме этого, журналисты Der Spiegel выяснили, что Ульрих Эме не единственный депутат от «Альтернативы для Германии», кто ездил на оккупированную территорию Украины в марте 2018 года по приглашению Москвы. Роль «наблюдателей» на российских выборах в аннексированном Крыму тогда играли семь членов Бундестага от этой партии.

Der Spiegel пишет, что политики по-разному отвечали на вопрос, заплатила ли им Россия? Депутаты Дитмар Фридхофф, Антон Фрисен, Маркус Фромаер и Вальдемар Хердта вообще не ответили на запросы. Робби Шлунд сказал, что его поездка в Крым была «частно профинансирована». А его коллеги Штеффан Котре и Штефан Койтера сказали, что это были «парламентская командировка» (Котре) и «деловая поездка» (Койтера) от партии. После вопроса о российских деньгах оба депутаты прекратили отвечать.