Государственный концерн «Укроборонпром» закупил 500 журналов Forbes за 43,5 тыс. гривен.
Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українські Новини.
Согласно тендерной документации, Укроборонпром договорился с ООО «Уяви!» о закупке 500 выпусков журнала Forbes за июнь 2020 года.
Срок поставки товаров с 25 июня по 2 августа.
ООО «Уяви!» занимается производством кино-, видеофильмов и телевизионных программ, а также организацией конференций и торговых выставок, изданием книг и газет.
10% акций компании принадлежит Владимиру Федорину; 90% акций – швейцарской компании «МиМиЕр Трейд С.А.».
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