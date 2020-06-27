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Государственный концерн «Укроборонпром» закупил 500 журналов Forbes за 43,5 тыс. гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українські Новини.

Согласно тендерной документации, Укроборонпром договорился с ООО «Уяви!» о закупке 500 выпусков журнала Forbes за июнь 2020 года.

Срок поставки товаров с 25 июня по 2 августа.

ООО «Уяви!» занимается производством кино-, видеофильмов и телевизионных программ, а также организацией конференций и торговых выставок, изданием книг и газет.

10% акций компании принадлежит Владимиру Федорину; 90% акций – швейцарской компании «МиМиЕр Трейд С.А.».
ForUm

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