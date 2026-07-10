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Під Києвом вибухнув склад боєприпасів «Укроборонпрому»

Під Києвом вибухнув склад боєприпасів «Укроборонпрому»

У Вишневому внаслідок російського удару вибухнув склад боєприпасів одного з підприємств "Укроборонпрому".

"Абсолютно жахлива ситуація. У Вишневому був склад боєприпасів. Ворог уразив цей склад. Постраждала велика кількість людей, велика кількість втрат", - сказа президент Володимир Зеленський

Він додав, що вже отримав всю інформацію від СБУ, МВС та Офісу генпрокурора, повідомляє "Українська правда".

"Є кримінальна справа. Люди винні будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. І безумовно будуть звільнення в "Укроборонпромі", тому що склад був одного з підприємств "Укроборонпрому"", – підсумував президент.

Фото: соцмережі.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнаУкроборонпромскладВишневе
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