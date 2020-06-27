В регионах с резким ростом новых случаев COVID-19 могут усилить карантин. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил во время брифинга, передает УНИАН.

«В условиях адаптивного карантина был резкий рост в некоторых областях, увеличение количества новых случаев, резкое заполнение коек в больницах, то есть критерии, определенные в постановлении (правительства), превышены по 13 областях. Это и западные области, и город Киев», - отметил Степанов.

По словам министра, после соответствующего представления от главных санитарных врачей областей будет приниматься решение об усилении карантинных мер в этих областях. «Это может касаться и работы городского транспорта, работы спортивных заведений, дошкольных учреждений и остальных учреждений, которые существуют», - сказал Степанов.



Напомним, по состоянию на утро 27 июня в Украине подтверждено 42065 случаев COVID-19, из них 18701 выздоровел, 1110 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 948 новых случаев.