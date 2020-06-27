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В связи с фиксированием антирекордов по количеству выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 не исключено, что в отдельных городах или областях придется по решению местных комиссий вернуться к закрытию транспорта. Об этом в интервью BBC News Украина заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Рост количества больных. Относительно закрытия транспорта - это возможно в некоторых городах и областях. Не исключено, что в отдельных городах или областях придется по решению местных комиссий вернуться к закрытию транспорта», – сказал он.

Судьба метро будет зависеть от загруженности больниц, темпов прироста больных и ряда других показателей. При этом инициатором возвращения предыдущих ограничений, подчеркивает Шмигаль, должен стать сам городской голова.

«Если мы будем видеть, что есть угроза развития эпидемии в гиперболическом масштабе, то будем давать рекомендации или введем карантинные ограничения на государственном уровне», – уточнил глава правительства.

Напомним, по состоянию на утро 27 июня в Украине подтверждено 42065 случаев COVID-19, из них 18701 выздоровел, 1110 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 948 новых случаев.

 
ForUm

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