также в разделеОбщество
26 июня. Картина дня 21
Эпидемиолог: Украинцы стали легче переносить COVID-19 24
Иран согласился передать Франции «черные ящики» самолета МАУ 19
СМИ: Помощник президента Трампа «крышует» застройку поймы реки Ирпень 15
СМИ: Швейцарский суд приговорил экс-нардепа Мартыненко к 28 месяцам тюрьмы 25
Синоптики дали прогноз погоды на июль 19
НАБУ сообщило Балоню о подозрении 10
В Украине предлагают разрешить превышение скорости на трассах 15
Экс-начальнику Генштаба времен Януковича сообщили о подозрении в госизмене 14
В Одессе закрыли пляж, возле которого затонул танкер Delfi 9
В Одессе неонацисты пытались поджечь мечеть 13
Президент учредил в Украине еще один праздник 23
Зеленский о квартирах пострадавшим от взрыва дома: помогли застройщики 10
Степанов: Без соблюдения карантина медицина не спасет украинцев от COVID-19 14
С 1 июля в полиции заработают подразделения дознания 15
Кулеба: Изменения в конституцию РФ не помешают деоккупации Крыма 18
Яблоков: Третьякова выдвигает фашистские теории, хотя сама не соответствует арийским стандартам 24
Чиновников Морской поисково-спасательной службы уличили в коррупции 18

МакДональдз в Украине полностью отказался от пластиковых стаканов, в которых подавали прохладные напитки.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Отныне только бумажные. Благодаря этому решению потребление пластика уменьшится на 10 тонн ежемесячно», - говорится в сообщении.

Отмечается, что к 2025 году сеть должна полностью перейти на производство всей упаковки с сертифицированного сырья, а также сырья, пригодного для повторного использования. Кроме этого, все упаковки из учреждений должны идти на повторную переработку.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги