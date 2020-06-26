МакДональдз в Украине полностью отказался от пластиковых стаканов, в которых подавали прохладные напитки.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Отныне только бумажные. Благодаря этому решению потребление пластика уменьшится на 10 тонн ежемесячно», - говорится в сообщении.
Отмечается, что к 2025 году сеть должна полностью перейти на производство всей упаковки с сертифицированного сырья, а также сырья, пригодного для повторного использования. Кроме этого, все упаковки из учреждений должны идти на повторную переработку.
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