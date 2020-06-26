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Вспышка коронавируса зафиксирована на вещевом рынке «Троещина». Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

«Хочу сообщить, что вспышка коронавируса зафиксирована на вещевом рынке «Троещина». Там подтвердили заболевание у пяти работников. Они лечатся на самоизоляции», - сказал он.

Госпродпотребслужба определяет круг контактных лиц.

«А комиссия по чрезвычайным ситуациям города примет решение о возможности дальнейшей работы рынка», - отметил Кличко.

Напомним, количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, возросло на 115 человек. 
ForUm

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