Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП сообщили директору казенного предприятия «Морская поисково-спасательная служба» и его заместителю о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением. Действия обоих должностных лиц квалифицированы по ч. 2 ст. 364 УК Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро.

Следствие установило, что в 2017 году подозреваемые с многочисленными нарушениями законодательства закупили машины Volkswagen у заранее определенного частного предприятия на условиях оперативного лизинга. По договору, КП «МПРС» должно было уплатить в течение трех лет более 16,3 млн грн за пользование семью автомобилями, рыночная стоимость которых составляла около 9,7 млн грн, и после того вернуть их частной компании. Таким образом КП должно было уплатить за аренду автомобилей больше, чем могло стоить приобретение их в собственность.

Уже в первый год пользования КП «МПРС» оплатило за машины 7,6 млн грн (фактически 78% от рыночной стоимости).

По результатам проведения активных следственных действий со стороны детективов Национального бюро летом 2018 по месту жительства причастных физических и юридических лиц частное предприятие отдало шесть автомобилей в бесплатную собственность КП «МПРС».

Об установленных фактах НАБУ проинформировало Антимонопольный комитет Украины, который провел собственное расследование и установил факт сговора участников открытых торгов, организованных КП «МПРС». В результате, компанию-победительницу тендера по поставке автомобилей АМКУ оштрафовал на 204 тыс. грн и на такую ​​же сумму – второго участника торгов, который действовал с победителем в заговоре.

Расследование приведенных фактов НАБУ и САП осуществляют с февраля 2017 года.