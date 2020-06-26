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Движение автомобильного транспорта на трассе Одесса-Рени пока не ограничено, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Как сообщалось ранее, из-за угрозы выхода воды на дорогу сегодня с 8:00 планировалось прекратить движение между автомобильными мостами Маяки и Паланка.

По состоянию на сейчас ситуация на указанном участке стабильная, движение автомобильного транспорта не ограничено. За ситуацией на дороге следят патрули полиции. В случае ее осложнения и поднятия воды до опасного уровня трасса будет перекрыта.
ForUm

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