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Сегодня, 2 апреля,  возле села Удобное Белгород-Днестровского района Одесской области в результате столкновения маршрутки и двух грузовых микроавтобусов погиб один человек, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Предварительно установлено, что в направлении Одессы двигались грузовой автомобиль «Форд Транзит» и маршрутное такси сообщением Белгород-Днестровский-Одесса с пассажирами. Во встречном направлении двигался грузовой автомобиль Мерседес Спринтер, водитель которого, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилем «Форд Транзит».

В результате аварии водитель «Форда» погиб на месте, водитель «Мерседеса» с телесными повреждениями госпитализирован в медицинское учреждение. Маршрутное такси получило механические повреждения. Его пассажиры за медицинской помощью не обращались.

Сейчас на месте происшествия работают следователи по расследованию ДТП следственного управления ГУНП в Одесской области, следственно-оперативная группа Белгород-Днестровского ОП и патрульные. Решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Причину ДТП установят следователи.
ForUm

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