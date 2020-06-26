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Госпродпотребслужба с 18 июня усилила государственный надзор за соблюдением санитарного законодательства, в том числе противоэпидемическими мероприятиями, утвержденными постановлениями главного государственного санитарного врача Украины по предотвращению распространения коронавирусной болезни.

Как сообщает пресс-служба ведомства, территориальные органы ежедневно проверяют более 4 тысяч объектов.

Так, 23 июня проверено 4269 объектов, из них 650 – заведений общественного питания. На каждом четвертом объекте выявлены нарушения соблюдения требований противоэпидемических мероприятий.

Специалисты Госпродпотребслужбы к нарушителям приняли следующие меры: предоставлено 896 предписаний, наложено 74 штрафы, в 189 случаях по выявленным нарушениям информировались органы местной власти и в 102 – органы Национальной полиции.

Напомним, 15 июня Кабинет Министров Украины продлил действие карантина до 31 июля 2020.

Киевские власти усиливает контроль за соблюдением карантинных требований и правил безопасности. Во всех районах столицы уже работают мобильные группы контроля за соблюдением карантинных требований. Эти группы состоят из представителей районных госадминистраций, Госпродпотребслужбы, Департамента благоустройства, Национальной полиции и муниципальной охраны. Мобильные группы ежедневно проверяют соблюдение противоэпидемических требований в деятельности предприятий торговли, общественного питания, бытовых услуг и др. и, в случае несоблюдения работниками или посетителями установленных правил, составляют протокол об административном нарушении.
ForUm

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