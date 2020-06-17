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Власти Киева усиливают контроль за соблюдением карантинных требований и правил безопасности, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«Хочу обратить внимание на то, что город усиливает контроль за соблюдением карантинных требований и правил безопасности. Во всех районах столицы уже работают мобильные группы контроля за соблюдением карантинных требований. Эти группы состоят из представителей районных госадминистраций, Госпродпотребслужбы, Департамента благоустройства, Национальной полиции и муниципальной охраны», - сказал Кличко.

Мобильные группы ежедневно проверяют соблюдение противоэпидемических требований в деятельности предприятий торговли, общественного питания, бытовых услуг и др. И, в случае несоблюдения работниками или посетителями установленных правил, составляют протокол об административном нарушении.

«Напомню, штрафы за такие нарушения для граждан составляют от 17 до 51 тысяч гривен, а на заведение ждет штраф от 34 до 340 тысяч. А в случае выявления значительных нарушений, заведение могут закрыть – до их устранения, - отметил мэр столицы. – За месяц работы группы проверили более 2000 объектов, составлено 325 протоколов о нарушении», - сообщил Кличко.

В частности, нарушения зафиксировали в работе ресторанов и ночных клубов, которые не имели права работать. Также – относительно несоблюдения масочного режима и социальной дистанции гражданами.

Напомним, на сегодня в столице уже 4026 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
ForUm

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