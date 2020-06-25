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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал выездные заседания правительства в регионах раз в месяц.

Об этом Шмыгаль заявил на внеочередном заседании правительства в четверг, сообщает Укринформ.

«Нам с вами пришлось отложить нашу поездку в Черниговскую область, обстоятельства требовали резкого изменения наших планов ... Такие поездки станут для нас более частой практикой. У нас будет, думаю, раз в месяц проводиться выездное заседание Кабинета министров», - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что такие заседания нужны, чтобы Кабмин смог лучше почувствовать проблемы регионов и понять последствия принятых решений во время заседаний.

 
ForUm

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