«Укрпочта» ввела в обращение марку «Почтальон Федор Фекета», которая номинирована в конкурсе PostEurop на лучшую марку Европы-2020 по теме «Древние почтовые маршруты». Об этом сообщила пресс-служба компании.

Легендарный почтальон из села Турья Реметы на Закарпатье, которому установлен памятник в городе Перечин, преодолевал ежедневно до 60 километров, доставляя письма.

«Укрпочта открывает широкой публике малоизвестные фигуры Украины. Одна из них – почтальон Федор Фекета, который является настоящей легендой и местным героем, потому что преодолевать 60 км каждый день – это действительно отвага. Профессия почтальона, особенно в сельской местности – это и ответственность, и нелегкий труд. Поскольку в отдаленных селах, где, кроме Укрпочты, не работают другие учреждения, для большинства людей почтальон – это и социальный работник, и психолог. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы такие подвиги, как длинные маршруты, были только историей, а работа почтальонов стала легче и комфортнее, и расстояния до адресатов они преодолевали на хороших современных авто», - сказал гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский.

Федор Фекета (1789-1838) работал почтальоном и ежедневно в течение 30 лет пешком доставлял корреспонденцию в любое время года при любой погоде. Несколько раз в неделю он преодолевал 25 км с Турьих Ремет в Ужгород, получал там почту и возвращался в родное село. Его путь пролегал по горным тропам, где приходилось перебираться через горные реки. Фекету уважали односельчане и за отличную работу называли «послом».

Спецпогашение состоялось в Главпочтамте в Киеве 25 июня 2020 года. Почтовая марка «Почтальон Федор Фекета» изготовлена тиражом 100 тысяч экземпляров, номинальная стоимость почтовой марки - Z (соответствует эквиваленту 1 долл. США). Изображение на марке выполнила художница Ирина Медведовская. К почтовой марке выпущен конверт «Первый день», блок и изготовлен специальный почтовый штемпель.

Отдать свой голос в поддержку почтовой марки «Почтальон Федор Фекета» в конкурсе PostEurop на лучшую марку Европы-2020 можно по ссылке posteurop.org/europa2020.