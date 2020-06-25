Посол Украины в Черногории Михаил Шматов заявил, что украинцы могут въезжать в Черногорию при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Тест должен быть сделан не позднее, чем 72 часа до момента пересечения черногорской границы (72 часа с момента забора крови, а не получения результатов).

Кроме того, тест должен быть распечатан и переведен на черногорский или английский язык.

Также тест должен быть сделан в лаборатории, которая имеет аккредитацию ISO 15189, ISO / IEC 17025. Поэтому, надо делать запрос в лаборатории на наличие указанной аккредитации.

Украинцам советуют воздержаться от автомобильных поездок в Черногорию и использовать прямые перелеты.