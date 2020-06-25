Верховный суд оставил без рассмотрения иск об освобождении Сергея Семочко от должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки, сообщает пресс-служба суда.

«24 июня 2020 года Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда оставил без рассмотрения иск Сергея Семочко к Президенту Украины, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответчика - Служба внешней разведки», - говорится в сообщении.

Отмечается, что истец просил признать противоправным и отменить Указ Президента от 12 апреля 2019 года № 143/2019 о его освобождении от должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины, а также восстановить его в этой должности.

Полный текст постановления будет изготовлен в течение пяти дней, добавили в ВС.

Напомним, Государственное бюро расследований считает, что Петр Порошенко в июле 2018 года склонил к незаконному решению Божка, который в то время возглавлял Службу внешней разведки.

В июле 2018 года Порошенко своим указом назначил первым заместителем председателя Службы внешней разведки скандального Сергея Семочко. Во исполнение президентского указа Божок издал приказ, по которому решение президента объявили личному составу службы, а Семочко приступил к исполнению своих обязанностей.