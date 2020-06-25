Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось на 81 человека. Об этом сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось на 81 человека. Заболели в том числе и трое медиков. На сегодня в столице уже 4609 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Среди заболевших 51 женщина в возрасте от 18 до 78 лет. И три девочки - от 2 до 14 лет.

23 мужчин в возрасте от 18 до 80 лет. И четверо мальчиков, от 7 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 12 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 33 человека. Всего коронавирус преодолели 1473 жителей Киева.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 13. В Оболонском и Соломенском - по 12. В Шевченковском районе - 9 случаев. Вирус не отступал. Не относитесь легкомысленно к своему здоровью! Берегите себя», - отметил Кличко.

Напомним, по состоянию на 25 июня в Украине подтверждено 40 008 случаев COVID-19, из них 17 758 выздоровели, 1067 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 994 случая.