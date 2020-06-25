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Замминистру внутренних дел Антону Геращенко поручили задание разработать законопроект по поводу увеличения штрафа за оскорбления полицейских. Этот вопрос подняли после событий под судом по делу активиста Сергея Стерненко.

Об этом Геращенко рассказал в интервью РБК-Украина.

Более того, он заявил, что будут вводить дополнительную ответственность для тех, кто травит газовыми баллончиками полицейских или других участников акции.

«Когда под видео слезоточивый газ используется против полицейских или других участников акции - это уже не мирная акция протеста», - считает Геращенко.

Как он рассказал, это будет дополнительный квалифицирующий признак. В статье уголовного кодекса о хулиганстве как отягчающее обстоятельство указывается использование кастетов, бит, и туда добавят еще и слезоточивый газ.

«Тогда за это можно будет получить реальный срок», - добавил замглавы МВД.

 
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