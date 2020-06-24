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Международный валютный фонд обновил прогноз падения мировой экономики в 2020 году до 4,9% с 3%, в первой половине года пандемия коронавируса имела более негативное влияние на экономическую активность, чем прогнозировалось ранее.

Об этом говорится в июньском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook Update) от МВФ, сообщает «Экономическая правда».

При этом, восстановление экономики будет более постепенным, чем прогнозировалось ранее.

По сравнению с прогнозами в апреле, рост мировой экономики в 2021 году прогнозируется на уровне 5,4% (против 5,8%).

«Как и в апрельских прогнозах, существует высокий уровень неопределенности относительно прогноза. Экономика стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в 2020 году упадет на 3% (ранее ожидалось снижение на 1%), а в 2021 году вырастет на 5 9% (предыдущий прогноз - рост на 6,6%)», - говорится в обзоре.

 
ForUm

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