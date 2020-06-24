В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагают увеличить лимит анонимных переводов для граждан с 5 до 25 тысяч гривен.

Соответствующий проект законна №3686 «О внесении изменения в Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступление путем, финансировании терроризма и финансировании распространения оружия массового уничтожения» относительно увеличения максимальной суммы денежного перевода с 5 до 25 тысяч гривен» зарегистрирован в ВР 18 июня.

В пояснительной записке к документу отмечается, что принятие данного проекта закона позволит восстановить справедливость и обеспечить конституционные права и свободы граждан Украины.

Напомним, 28 апреля вступил в силу с новый закон о противодействии отмыванию доходов, которым пороговая сумма для анонимных переводов установлена в размере 5 тыс. грн.