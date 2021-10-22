Служба безопасности Украины разоблачила противоправный небанковский механизм денежных переводов. Его «офис» находился в Киеве, а главная специализация - «теневой» перевод средств с/на временно оккупированную территорию АР Крым. Через руки злоумышленников прошли миллионы долларов США, сообщил пресс-центр ведомства.

По данным следствия, организаторами схемы была группа лиц из Киева и АР Крым. Они использовали запрещенные в Украине платежные системы (WebMoney, Qiwi, «Мир») и криптовалюту, что позволяло избегать налогообложения, переводить средства анонимно и оставаться вне мониторинга соответствующих учреждений.

Злоумышленники обошли украинское законодательство и чтобы вывести «виртуальные» деньги в наличные, конвертировали их сначала в биткоины. Наличные выдавались в офисах дельцов в Киеве и временно оккупированном Севастополе.

В ходе обыска, проведенного в «киевском офисе» злоумышленников, правоохранители изъяли:

более 750 тыс. долларов США;

почти 650 тыс. евро;

значительные средства в отечественной валюте.

Шевченковский районный суд Киева наложил арест на изъятые денежные средства.

Для установления и привлечения к ответственности всех причастных лиц пока идет следствие.

Разоблачение преступной схемы осуществляли сотрудники Департамента кибербезопасности СБУ совместно со следователями Главного управления СБУ в АР Крым под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.