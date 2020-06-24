Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вылетает на Прикарпатье для координации работы по преодолению последствий непогоды.

«Ужасные наводнения на Прикарпатье, Буковине и Закарпатье. Вылетаю в Ивано-Франковске область, чтоб на месте скоординировать деятельность органов власти в преодоление последствий непогоды», - написал он в Facebook.

Вместе с премьером вылетели глава МВД Арсен Аваков и руководитель ГосЧС Николай Чечеткин.

По данным ГосЧС, по состоянию на 7:00 24 июня на территории 15 административных районов Ивано-Франковской области в 165 населенных пунктах подтоплено 4596 жилых домов. В Закарпатской области подтоплены 65 домохозяйств в пгт Ясиня и 5 дворов в Рахове. Остаются подтопленными 15 населенных пунктов в пяти административных районах Буковины и 8 населенных пунктов в 3 районах Львовщины.