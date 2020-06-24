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Заместителю генерального директора КП «Плесо» сообщено о подозрении в присвоении и растрате бюджетных средств, выделенных на расчистку и благоустройство ручья Вита в Голосеевском районе Киева. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Согласно материалам следствия, КП «Плесо» заключило с подрядчиками договор о проведении работ расчистки и благоустройства ручья Вита – левого притока реки Вита, впадающей в Днепр. В дальнейшем, несмотря на то, что работы не были выполнены в полном объеме, заместитель гендиректора внес ложные сведения в официальные документы, на основании которых на счета подрядных предприятий были безосновательно перечислены более 800 тысяч гривен.

По результатам следствия должностному КП «Плесо» сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины и избрана мера пресечения в виде залога в размере 630 тыс. грн.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Как сообщалось ранее, в рамках указанного уголовного производства прокуратура сообщила о подозрении директорам подрядной и субподрядной организаций, выполнявших работы по благоустройству ручья.
ForUm

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