Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Николаеве, сообщили о подозрении в завладении бюджетными средствами в сумме 898 тыс. грн начальнику и первому заместителю Главного управления Государственной миграционной службы в Одесской области. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ГБР.

Досудебным расследованием установлено, что должностные лица ГМС, находясь в сговоре с предпринимателями, внесли заведомо ложные сведения в акты принятия выполненных строительных работ, проведенных в своих служебных помещениях. На основании поддельных актов Госказначейство перечислило на счета подрядчиков 898,7 тыс. грн бюджетных средств.

Следователи ГБР также сообщили о подозрении субъектам предпринимательской деятельности - участникам «схемы».

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Одесской области.