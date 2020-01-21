Служба безопасности Украины разоблачила хищение чиновниками Службы автомобильных дорог Житомирской средств государственного бюджета, выделенных на восстановление и ремонт ранее выведенного из эксплуатации моста на территории области, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что мост через реку Ирша в Хорошевском районе Житомирской области был выведен из эксплуатации как аварийный и перекрыт для движения еще в 2008 году. Для его восстановления руководство Службы автомобильных дорог Житомирской области заключило договор с киевской коммерческой структурой общей стоимостью более 5,8 миллиона гривен. Работы проводились в течение 2016-17 годов.

Сотрудники СБУ во время проверки объекта строительства зафиксировали несоответствие объемов выполненных подрядных работ, отраженных в актах, с реально выполненными. Также было обнаружено сознательное завышение количества использованных строительных материалов.

Правоохранители задокументировали, что подрядчик, по договоренности с заместителем начальника областного САД и инженером одного из подчиненных отделов, вносил недостоверные данные в акты выполненных работ. Коммерсант, в частности, завысил расходы на материалы и объемы строительных работ, а также внес в перечень услуги, которые вообще не выполнялись. Чиновники, в чьи обязанности входит проверка качества и объемов выполненных работ, акты подписали.

Из-за сделки фигурантов уголовного производства государственному бюджету был нанесен ущерб почти полмиллиона гривен. По заключению профильных экспертов, мост снова находится в состоянии разрушения и требует дополнительного государственного финансирования для реконструкции.

Сейчас заместителю начальника Службы автомобильных дорог Житомирской области объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. Инженеру отдела качества, технологического контроля и новейших технологий областной САД инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УК Украины.

В рамках досудебного расследования принимаются меры для привлечения к ответственности всех участников сделки с государственными средствами. Разоблачение злоумышленников происходило совместно с Нацполицией под процессуальным руководством Коростышевской местной прокуратуры.