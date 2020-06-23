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Президент Владимир Зеленский держит на контроле ситуацию в западных областях Украины, где бушует непогода.

Как сообщила пресс-служба ОП, он обсудил с правительством вопрос помощи людям, страдающим от наводнений и сильных осадков, и поставил задачу отправить в пострадавшие регионы гуманитарный груз.

В ОП заявили, что Зеленский ежедневно заслушивает отчет о развитии ситуации с непогодой. Сейчас спасатели ведут работы в четырех областях: Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой.

Глава государства также мониторит ситуацию дома в Киеве, где произошел взрыв, и погибли пять человек. Он держит на личном контроле вопрос быстрой закупки квартир для всех, кто пострадал в результате этой чрезвычайной ситуации.

Напомним, из-за резкого ухудшения погоды и паводка на Прикарпатье и Буковине введены чрезвычайные меры безопасности.    Произошло значительное подтопление более нескольких сотен домов, пострадали дороги.

В Карпатах из-за непогоды погибли трое людей.
ForUm

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