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Деятельность группы пророссийских провокаторов, которые призывали к нарушению территориальной целостности нашей страны, прекратила Служба безопасности Украины в столице, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным предварительного следствия, пропагандисты, один из которых имеет российский паспорт, снимали и распространяли в интернете сепаратистские материалы и способствовали разжиганию межнациональной розни. Злоумышленники, в частности, агитировали за нарушение государственных границ и создание на территории отдельных областей Украины псевдогосударственных образований. Также установлено, что злоумышленники часто были участниками манипулятивных сюжетов на российских пропагандистских телеканалах.

Инициированная Службой безопасности экспертиза показала, что отснятые злоумышленниками видеоматериалы содержат публичные призывы к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Во время следственных действий по месту жительства и временного пребывания участников группы правоохранители изъяли антиукраинские материалы, сценарии и отчеты об антигосударственных информационных кампаниях, деньги, предоставленные спонсорами из РФ, носители информации и запрещенную литературу, а также памятные награды Московского высшего военного командного училища.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины, следователи СБУ сообщили о подозрениях организатору группы и его сообщнику. Продолжаются следственные действия. Проверяется информация о возможной причастности отдельных российских политических сил и общественных организаций к финансированию антиукраинских пропагандистских акций.

Разоблачение противоправной деятельности проводилось под процессуальным руководством прокуратуры Киева.
ForUm

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