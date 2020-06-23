Начались эпидемиологические расследования смерти врачей, которые работали с больными COVID-19. Об этом доложили президенту Украины Владимиру Зеленскому во время традиционного селекторного совещания по предотвращению распространения коронавируса, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

После установления причины смерти врачей можно будет осуществлять страховые выплаты их семьям, инициированные главой государства.

«Должны двигаться со страховыми выплатами быстрее, чем COVID-19. И это касается не только тех, кто потерял близких из-за боя с пандемией, но и врачей, которые пожертвовали своим здоровьем», - подчеркнул Зеленский.

Министр здравоохранения Максим Степанов, вернувшийся из командировки в западные области Украины, сообщил, что на Львовщине будут делать еще 300 тестов в сутки для более тщательного мониторинга ситуации и для избежания очередей. Также он добавил, что сегодня МОЗ изучает вопросы обеспечения лекарствами медучреждений и их готовность к возможной второй волне коронавируса.

Кроме того, Степанов сообщил, что рассмотрят изменение финансирования пакетов по помощи больным COVID-19.

Напомним, по состоянию на 23 июня в Украине подтверждено 38 074 случая COVID-19. За сутки зафиксировано 833 новых случая.