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Один из подельников Кличко из строительной мафии, экс-заместитель главы КГГА Игорь Никонов, близкий к олигарху Дмитрию Фирташу, практически начал продажу домов в ЖК «Дніпровська перлина»,  расположенного неподалеку от строящегося Подольско-Воскресенского моста. Об этом на своем ютуб-канале сообщил народный депутат Александр Дубинский, сообщает УНИАН.

«Жилой комплекс «по чистой случайности» удачно расположен возле будущей транспортной развязки, точнее, под строящимся мостом, который будет идти прямо в центр города, на Подол. Эти элитные дома собираются возвести на живописном берегу Днепра, в урочище Горбачиха. Возникает вопрос: так это мост для жителей новых высоток на берегу Днепра? Или все-таки для троещинцев, живущих в отдаленном спальном районе? Думаю, ответ очевиден», - считает нардеп.

По его словам, Кличко хотел бы до выборов закончить этот долгострой. Но поскольку ни денег, ни проекта нет, в мэрии решили остановиться на полпути. «Парадоксально, но мост, который должен был пойти на жилмассив Троещина, куда никак не могут построить метро, и жители которого вынуждены тратить на дорогу на работу четыре часа в день, в итоге до Троещины не дойдет. А остановится на Воскресенских садах и потом свернет к метро «Левобережная», - рассказал Дубинский.

 
ForUm

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