также в разделеОбщество
Из харьковской больницы, начавшей принимать больных COVID-19, увольняется персонал 8
Шмыгаль: Тотальный карантин грозит катастрофическими последствиями 8
К ослаблению карантина не готовы 14 областей Украины 18
Украина попала в «красную зону» по числу больных COVID-19 22
Подозреваемый в массовом убийстве на Житомирщине признан вменяемым 18
Минздрав: Свадьбы на 50 человек проводить нельзя 21
За два месяца в Украине число активных больных COVID-19 выросло на 386% 20
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине 29
Суд отменил подозрение напавшему на Стерненко 19
СБУ лишила мэра Черкасс допуска к гостайне 36
Литва может открыть границу для украинцев с июля 20
В ВСУ число больных коронавирусом возросло на 13 человек 9
Минобразования: Единственным путем поступления в вузы является сдача ВНО 10
В Кабмине еще не решили, пойдут ли дети в школу 1 сентября 27
В Украине снова растет число новых случаев COVID-19 91
22 июня. Картина дня 29
Иран в ближайшие дни отправит «черный ящик» самолета МАУ во Францию 22
Кулик: За закрытие дела в отношении Burisma предлагали взятку в $50 миллионов 24

Ответственность за четырех погибших из-за взрыва газа на Позняках лежит на чиновниках. Такое мнение выразил народный депутат Александр Дубинский, сообщает УНИАН.

«Уже сейчас известно о бездеятельности «Киевгаза», куда звонили жильцы и говорили, что в доме воняет газом, но служба не выезжала», - рассказал он. 

По его словам, взрыв можно было предотвратить, а вместо этого мы видим полное бездействие чиновников, которые только обещают обеспечить пострадавших новым жильем.

«Где уволенный начальник «Киевгаза»? Кто это газ контролировал? Кто его продавал киевлянам? Где кадровые решения по КГГА, по заместителям мэра, по самому Кличко?», - возмущается нардеп.

Он считает, что пострадавшие вряд ли получат жилье, потому что пока будет решаться их проблема, выборы пройдут и всем на них будет наплевать.  «И даже погибшие не заставляют нас принять какие-то меры. Я не вижу перспектив для посадок. Потому что если дела и будут открыты, то сядут рядовые мастера газовых сетей. А люди, которые отвечают за безопасность в домах, будут продолжать занимать кресла замов Кличко», - прогнозирует Дубинский.
 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги