Литва может открыть границу для Украины и Грузии с июля. Об этом заявил министр иностранных дел республики Линас Линкявичюс, сообщает Delfi.



«С первого июля, вероятно, откроются определенные маршруты вне Шенгена, но делать это массово было бы неосмотрительно – такого точно не будет. Мы надеемся, что с Грузией, Украиной, возможно, сможем завязать отношения, как мы представляем, например с Израилем, но в последнее время там ситуация ухудшилась», – сказал министр.

По его словам, Литва в вопросе прибытия в страну применяет критерий не более 25 случаев коронавируса на 100 тысяч жителей, и в страну пока не впускают жителей Швеции, Португалии, Соединенного Королевства.