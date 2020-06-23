По состоянию на 10:00 23 июня в Вооруженных силах Украины 154 человека болеют острой респираторной болезнью COVID-19, сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

Всего за время пандемии выздоровели - 266 человек, летальных случаев - 5.

На изоляции (в том числе, самоизоляция) находится 415 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня, - 41 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 13 новых случаев заболевания COVID-19.

Из них в учреждениях здравоохранения находятся 3 человека (Центр легочного здоровья г. Львов и Криворожская инфекционная больница - по 1 работнику ВС Украины, Косовская центральная районная больница - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Напомним, по состоянию на 23 июня в Украине подтверждено 38 074 случая COVID-19. За сутки зафиксировано 833 новых случая.