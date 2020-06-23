также в разделеОбщество
Из харьковской больницы, начавшей принимать больных COVID-19, увольняется персонал 8
Шмыгаль: Тотальный карантин грозит катастрофическими последствиями 8
К ослаблению карантина не готовы 14 областей Украины 18
Украина попала в «красную зону» по числу больных COVID-19 22
Подозреваемый в массовом убийстве на Житомирщине признан вменяемым 18
Минздрав: Свадьбы на 50 человек проводить нельзя 21
За два месяца в Украине число активных больных COVID-19 выросло на 386% 20
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине 29
Дубинский: Ответственность за гибель четырех людей из-за взрыва газа в жилом доме лежит на чиновниках 25
Суд отменил подозрение напавшему на Стерненко 19
СБУ лишила мэра Черкасс допуска к гостайне 36
Литва может открыть границу для украинцев с июля 20
В ВСУ число больных коронавирусом возросло на 13 человек 9
В Кабмине еще не решили, пойдут ли дети в школу 1 сентября 27
В Украине снова растет число новых случаев COVID-19 91
22 июня. Картина дня 29
Иран в ближайшие дни отправит «черный ящик» самолета МАУ во Францию 22
Кулик: За закрытие дела в отношении Burisma предлагали взятку в $50 миллионов 24

В Украине единственным путем поступления в высшее учебное заведение, несмотря на карантин, остается сдача внешнего независимого оценивания. При этом сам процесс поступления в этом году не будет отличаться от прошлогоднего.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщила исполняющая обязанности министра образования Любомира Мандзий.

Она отметила, что единственным отличием между вступительной кампанией в этом и прошлом году является возможность сейчас подать электронное заявление в свой кабинет с 1 августа.

«Если мы говорим о законе, который освободил соискателей полного общего среднего образования от обязательной государственной итоговой аттестации, то подчеркиваю, что этот закон не отменяет проведение ВНО для тех выпускников, которые должны поступить в учреждения высшего образования. Другого пути поступления нет. Мы обязаны обеспечить честное и прозрачное поступление», - сказала Мандзий.

Также она подчеркнула, что результаты ВНО в этом году можно будет использовать на следующий год.

Кромн этого Мандзий сообщила, что Минобразования обеспечило пункты тестирования всеми индивидуальными средствами защиты.

Напомним, Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям позволила провести внешнее независимое оценивание с 25 июня по 17 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал внесение изменений в Закон «О высшем образовании» для максимального упрощения вступления в высшие учебные заведения выпускникам школ с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги