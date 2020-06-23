В Украине единственным путем поступления в высшее учебное заведение, несмотря на карантин, остается сдача внешнего независимого оценивания. При этом сам процесс поступления в этом году не будет отличаться от прошлогоднего.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщила исполняющая обязанности министра образования Любомира Мандзий.

Она отметила, что единственным отличием между вступительной кампанией в этом и прошлом году является возможность сейчас подать электронное заявление в свой кабинет с 1 августа.

«Если мы говорим о законе, который освободил соискателей полного общего среднего образования от обязательной государственной итоговой аттестации, то подчеркиваю, что этот закон не отменяет проведение ВНО для тех выпускников, которые должны поступить в учреждения высшего образования. Другого пути поступления нет. Мы обязаны обеспечить честное и прозрачное поступление», - сказала Мандзий.

Также она подчеркнула, что результаты ВНО в этом году можно будет использовать на следующий год.

Кромн этого Мандзий сообщила, что Минобразования обеспечило пункты тестирования всеми индивидуальными средствами защиты.

Напомним, Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям позволила провести внешнее независимое оценивание с 25 июня по 17 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал внесение изменений в Закон «О высшем образовании» для максимального упрощения вступления в высшие учебные заведения выпускникам школ с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма.