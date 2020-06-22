Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям позволила провести внешнее независимое оценивание с 25 июня по 17 июля. Об этом заявила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий, сообщает пресс-служба МОН.

«Сегодня Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение: эпидемиологическая ситуация позволяет провести ВНО в запланированные сроки - с 25 июня по 17 июля. В то же время МОН, Украинский и региональные центры оценивания качества образования, пункты тестирования готовы провести ВНО-2020 в безопасных условиях в соответствии с рекомендациями главного государственного санитарного врача Украины. Мы благодарны партнерам за помощь в обеспечении пунктов проведения ВНО средствами защиты участников тестирования, инструкторов и медиков», - отметила и Мандзий.

Так, во время внешнего независимого оценивания:

допуск к тестированию будет происходить согласно рекомендациям главного санитарного врача (температура тела не выше 37,2 С, отсутствие признаков респираторных заболеваний, наличие маски или респиратора);

Госпродпотребслужба будет контролировать требования к пунктам тестирования (расстояние между участниками не менее 1,2 м, масочный режим, наличие антисептиков, дезинфекция помещений, организованная утилизация использованных масок и т.д.);

будут действовать меры во избежание скоплений людей (больше времени для входа, промежутки времени для входа различных участников, правильная организация очередей с дистанцией);

будет действовать сопровождение медиков и Национальной полиции;

будут привлечены инструкторы не из групп риска.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов завершения 2019/2020 учебного года» № 725-ІХ, согласно которому, ученики, завершающие обучение в учреждениях среднего образования, имеют право по собственному желанию пройти ГИА, в форме внешнего независимого оценивания (ВНО).