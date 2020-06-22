также в разделеОбщество
22 июня. Картина дня 14
Иран в ближайшие дни отправит «черный ящик» самолета МАУ во Францию 17
Кулик: За закрытие дела в отношении Burisma предлагали взятку в $50 миллионов 12
Подозреваемых в изнасиловании женщины в Кагарлыке оставили под стражей 11
В Украине усилят контроль за соблюдением карантинных норм в транспорте 10
Полиция усилила контроль за соблюдением карантина 11
В Грузии задержали троих украинцев 13
В Украине коронавирусом заразились 14 судей и 50 сотрудников аппарата 16
Суд назначил дату рассмотрения жалобы Стерненко на меру пресечения 19
Каждый третий украинец сожалеет о распаде СССР 35
Минздрав изменит принцип финансирования пакетов лечения COVID-19 107
«В центре города и недорого»: Малюська проверил СИЗО в Черновцах 13
В Украине рассекретили детали аварии на ЧАЭС 38
Профсоюз «Антонова» хочет через суд выйти из состава «Укроборонпрома» 36
В Украине изменили методику определения регионов, где нужно усилить карантин 59
Зеленский внес в Раду проект судебной реформы 21
Суд вынес приговор лидеру ОУН Коханивскому 52
Медведчук показал журналистам Евангелие 1575 года 63

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям позволила провести внешнее независимое оценивание с 25 июня по 17 июля. Об этом заявила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий, сообщает пресс-служба МОН.

«Сегодня Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение: эпидемиологическая ситуация позволяет провести ВНО в запланированные сроки - с 25 июня по 17 июля. В то же время МОН, Украинский и региональные центры оценивания качества образования, пункты тестирования готовы провести ВНО-2020 в безопасных условиях в соответствии с рекомендациями главного государственного санитарного врача Украины. Мы благодарны партнерам за помощь в обеспечении пунктов проведения ВНО средствами защиты участников тестирования, инструкторов и медиков», - отметила и Мандзий.

Так, во время внешнего независимого оценивания:

допуск к тестированию будет происходить согласно рекомендациям главного санитарного врача (температура тела не выше 37,2 С, отсутствие признаков респираторных заболеваний, наличие маски или респиратора);

Госпродпотребслужба будет контролировать требования к пунктам тестирования (расстояние между участниками не менее 1,2 м, масочный режим, наличие антисептиков, дезинфекция помещений, организованная утилизация использованных масок и т.д.);

будут действовать меры во избежание скоплений людей (больше времени для входа, промежутки времени для входа различных участников, правильная организация очередей с дистанцией);

будет действовать сопровождение медиков и Национальной полиции;

будут привлечены инструкторы не из групп риска.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов завершения 2019/2020 учебного года» № 725-ІХ, согласно которому, ученики, завершающие обучение в учреждениях среднего образования, имеют право по собственному желанию пройти ГИА, в форме внешнего независимого оценивания (ВНО).

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги