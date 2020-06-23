Проводить свадьбу на 50 человек нельзя. На праздновании может быть только до 10 человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 23 июня, ответив на вопрос, можно ли проводить свадьбы на 50 человек в закрытом помещении с установленной вентиляцией и соблюдением карантинных ограничений, передает Цензор.НЕТ.

«Нет, такие на 50 человек проводить свадьбы невозможно согласно с установленными на сегодня правилам. Эти мероприятия возможны только до 10 человек», - сказал Степанов.Источник:

Напомним, 15 июня Кабинет Министров Украины продлил действие карантина до 31 июля 2020.