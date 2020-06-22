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По состоянию на утро 22 июня в Украине подтвержден 681 новый случай COVID-19, количество больных возросло до 37 241 человек. Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Умерли за сутки 10 человек, всего количество летальных случаев достигло 1012; выздоровели 133 человека, всего болезнь преодолели 16 642 человека.

Напомним, за минувшие сутки в Украине выявлено 735 новых случаев инфицирования коронавирусом за последние сутки, 103 человека из числа ранее заболевших COVID-19 выздоровели, восемь умерли.
ForUm

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