Министерство инфраструктуры поручило усилить контроль за соблюдением противоэпидемических норм при перевозке пассажиров на городском транспорте, а также на автотранспорте пригородного и межобластного сообщения. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает пресс-служба министерства.

«Мы будем увеличивать количество транспорта, исходя из возможностей, но призываем всех пассажиров обязательно соблюдать необходимые противоэпидемические требования, в частности, масочный режим и дезинфекцию. Проверки соблюдения этих правил на транспорте будут осуществляться постоянно», - подчеркнул министр.

Все поезда, курсирующие по столичной магистрали, проходят усиленную дезинфекцию поверхностей в оборотных депо. Дополнительный контроль на турникетах позволяет провести температурный скрининг пассажиров, напомнить им об обязательном ношении маски и предлагает воспользоваться антисептиком. Каждый поезд сопровождается стрелками военизированной охраны, которые постоянно следят за соблюдением порядка и карантинных требований в каждом из вагонов. В случае отказа пассажира выполнять их, на ближайшей станции вызывается полиция и составляется протокол.

Кроме пригородного железнодорожного транспорта, Министерство инфраструктуры Украины поручило усилить контроль за соблюдением санитарных норм при перевозке пассажиров на городском транспорте, а также на автотранспорте пригородного и межобластного сообщения.

«Мы призываем пассажиров выполнять все необходимые нормы безопасности во время проезда. Это соблюдение дистанции, обязательное ношение маски или респиратора. А в случае выявления симптомов острой респираторной болезни оставайтесь дома», - добавил Криклий.

Напомним, 15 июня Кабинет Министров Украины продлил действие карантина до 31 июля 2020.